В Керчи на объектах культурного наследия ввели ЧС из-за подтоплений

Непогода в Керчи нанесла ущерб объектам культурного наследия в городе. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Керчи на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и Мемориальный комплекс «Аджимушкай» ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе правительства РК. В результате недавнего ливня на месте произошел обвал грунта и оползень.

- Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оползень после дождя повредил объекты культурного наследия Керчи. На месте работали специалисты, чтобы оценить нанесенный непогодой ущерб.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50