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Общество23 августа 2021 12:15

В Керчи на объектах культурного наследия ввели ЧС из-за подтоплений

Обильные осадки спровоцировали провал грунта и оползень
Елизавета КВАЧКОВА
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Непогода в Керчи нанесла ущерб объектам культурного наследия в городе. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Непогода в Керчи нанесла ущерб объектам культурного наследия в городе. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

В Керчи на территории объектов культурного наследия федерального значения «Царский курган» и Мемориальный комплекс «Аджимушкай» ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в пресс-службе правительства РК. В результате недавнего ливня на месте произошел обвал грунта и оползень.

- Посещение экскурсантами данных объектов до устранения опасности прекращено, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оползень после дождя повредил объекты культурного наследия Керчи. На месте работали специалисты, чтобы оценить нанесенный непогодой ущерб.

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