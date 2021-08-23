В Москве назвали «Крымскую платформу» антироссийским мероприятием

«Крымская платформа» – это антироссийская провокация. Дмитрий Песков/Вконтакте

В Москве оценили саммит «Крымская платформа», который организован по инициативе украинских властей, как недружественный по отношению к России. Главным посылом мероприятия является отказ от признания настоящего статуса Крыма.

- Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию, – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что адвокат из Крыма подал заявку на саммит в Киеве, чтобы «испортить русофобский шабаш». Юрист намерен выразить «благодарность» за блокады полуострова.

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