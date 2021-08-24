Под Керчью завершилось строительство дамбы для защиты от подтоплений

Новое сооружение будет защищать город от возможных подтоплений. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Рабочие в селе Бондаренково под Керчью завершили строительство дамбы, сообщили в пресс-службе местной администрации. Сооружение призвано защищать близлежащие территории от подтоплений.

- Строительство объекта инженерной защиты организовано с целью предотвращения негативного воздействия воды. Дамба будет служить надежной защитой от подтоплений и не даст размыть территорию в случае подъема уровня воды в реке Булганак, – говорится в сообщении.

Уточняется, что строительные работы проводились совместными силами администраций Керчи и Ленинского района. Процессом руководил Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Напомним, что строительство дамбы началось 20 августа. Керчь – один из крымских городов, которые этим летом пострадали в результате обильных осадков. В городе подъем уровня реки Булганак спровоцировал масштабные подтопления.

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