Рейсов между Крымом и Санкт-Петербургом этой зимой станет больше

Билеты на новые рейсы из крымской столицы в Санкт-Петербург уже поступили в продажу. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Количество рейсов между Крымом и Санкт-Петербургом зимой этого года увеличится, сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Доставлять пассажиров из крымской воздушной гавани в северную столицу России в осенне-зимний период впервые будет авиакомпания Smartavia.

Полеты запланированы с 31 октября по 26 марта, выполняться будут до 5 раз в неделю. Уже сейчас билеты доступны к приобретению.

Ранее сообщалось, что симферопольский аэропорт впервые обслужил за полгода 2,5 миллиона пассажиров. Показатели в три раза больше, чем за тот же период прошлого года.

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