В Крыму туристы кормят с рук диких дельфинов

Дельфины нуждаются в защите. Видео: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Кошки и лисы на Крымском полуострове избалованы отдыхающими, которые стараются угостить их чем-нибудь вкусненьким. Эти хитрюги уже давно промышляют попрошайничеством, но как оказалось такой образ жизни не чужд и млекопитающим, обитающим у берегов полуострова.

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- Годы мониторинга дали понимание: многие дельфины у нашего побережья не брезгуют «попрошайничеством» у рыбаков и туристов, поедая рыбу с рук людей, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Ученые отмечают, что порой такое поведение приводит к плачевным последствиям: травмам, запутыванием в леске и даже ампутацией частей тела, проглатыванием крючков.

- Дельфины, научившиеся больше не охотиться для пропитания, уже не могут остановиться и становятся «зависимыми», - предостерегают эксперты.

Только за один выезд в Балаклаву зоозащитники при фотосъемке обнаружили, что у шести белобочек на телах есть рыболовные крючки или куски лески. У одной истощенной бедолаги из-за лески был сильно поврежден хвост.

В бухте Нового Света замечена азовка, которая совсем не боится людей и лодок, и выпрашивает у туристов рыбу. Миляга стала попрошайкой не от хорошей жизни – при тщательном изучении фото, выяснилось, что она страдает от множества рыболовных крючков с короткими обрывками лески, которые вонзились в ее тело и мешают полноценной жизни.

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