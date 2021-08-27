Родителей пустят на школьные линейки в Крыму без QR-кода о вакцинации

На торжественную линейку 1 сентября теперь можно приходить без QR-кодов о вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

Родителям крымских школьников разрешили приходить на праздничную линейку 1 сентября без QR-кодов о вакцинации, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако все должны быть в защитных масках.

- Принято решение об отмене требования предоставлять QR-код о вакцинации для родителей учащихся 1 и 11 классов при посещении школьной линейки 1 сентября. Однако при этом убедительно просим родителей строго соблюдать масочный режим. Важно понимать, что речь идет о самом главном – здоровье и безопасности наших детей, – сообщил глава республики.

Напомним, что ранее в Крыму на линейки 1 сентября родителей хотели пускать только с QR-кодом о вакцинации.

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