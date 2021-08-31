В Крыму пройдет фестиваль «Таврида. АРТ» вопреки ковидным ограничениям

Фестиваль «Таврида.АРТ» пройдет с соблюдением комплекса антиковидных мер защиты. Фото: Арт-кластер "Таврида"/https://tavrida.art/

В Крыму разрешили провести фестиваль творческой молодежи «Таврида арт». Соответствующие поправки внесены в Указ главы Республики Крым Сергея Аксенова. Мероприятие состоится, несмотря на действующие в регионе ковидные ограничения.

- Фестиваль пройдет с общим количеством участников не более 6000 человек, спортивные мероприятия будут проводиться на открытом воздухе, – говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в Симферополе частично сняли ковидные ограничения: разрешена работа фудкортов. В крымской столице уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по республике.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50