В Симферополе частично сняли ковидные ограничения: Разрешена работа фудкортов

Ограничения на работу фудкортов в Крыму были введены в середине июля Фото: Архив "КП"

В торговых центрах Симферополя разрешили работу фудкортов. Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, решение принято в связи с тем, что в крымской столице за четыре недели отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости коронавирусом.

В СИМФЕРОПОЛЕ СНИЗИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

- На сегодняшний день цифры заболеваемости остаются ниже среднереспубликанского в течение последних четырех недель, поэтому принято решение по Симферополю снять ограничение по работе фудкортов, - сообщила Пеньковская.

В других регионах Крыма фудкорты пока будут закрыты. Это касается Алушты, Бахчисарая, Джанкоя, Судака, Феодосии, Ялты, Бахчисарайского, Джанкойского и Симферопольского районов.

Разрешение работы фудкортов в Симферополе также закреплено в указе главы республике о режиме повышенной готовности. Также в документе говорится, что паркам аттракционов и развлекательным центрам Симферополя нет необходимости закрываться на день раз в неделю для проведения дезинфекции.

АКВАПАРКИ СМОГУТ РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ

На работу крымских аквапарков раньше были наложены такие ограничения - администрация должна была два дня в неделю закрывать все водные аттракционы для санитарной уборки. Таким образом, аквапарки были закрыты в среду и воскресенье. Теперь же учреждениям разрешили работать и по воскресеньям. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Один день среду оставляем на санитарную уборку аквапарков, в остальном все дни, включая воскресенье, аквапарки все дни работают. Изменения в указ сегодня вносите, - сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба.

Напомним, ограничения по коронавирусу в Крыму ужесточили в середине июля в десяти регионах Крыма, где запретили работу ночных клубов, кальянных, дискотек, фудкортов и танцевальных залов.

На прошедшей неделе Крым побил рекорд по смертности от коронавируса в регионе. Было зафиксировано 105 смертей, сообщил глава РК Сергей Аксенов. За неделю в республике зафиксировали 2682 человека с коронавирусом.

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