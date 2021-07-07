Еще в четырех регионах Крыма введут жесткие антиковидные ограничения

На побережье ограничения коснулись Ялты, Алушта, Феодосии и Судака Фото: Олег УКЛАДОВ

В Крыму еще четыре административных единицы попали под жесткие антиковидные ограничения. Увеселительные заведения прекращают свою работу до 1 сентября в Джанкойском, Красногвардейском районе, Феодосии и Судаке.

- Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе в 2,3 раза, в Красногвардейском районе в 2 раза, в Феодосии и Судаке в 2,6 раза, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями, куда ранее вошли Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта.

При среднем показателе по республике 116 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения в Бахчисарайском районе он составляет 191 случай, в Ялте - 187, в Джанкойском районе - 170, в Судаке - 152, в Симферополе - 143. Самые высокие цифры заболеваемости и темпы прироста отмечены в Феодосии и Судаке.

- Это следствие нарушения тех ограничительных моментов, которые приняты на территории субъекта, - убеждена Пеньковская. - Сегодня уровень коллективного иммунитета не позволяет говорить о том, что инфекция стала вакционоуправляемой, поэтому регулировать заболеваемость возможно исключительно ограничительными мероприятиями.

С 22 июня в Крыму были приняты новые меры по профилактике распространения коронавируса. До 1 сентября рестораны, кафе и бары работают в режиме до 23.00. После и до 8 утра их деятельность возможна только на вынос. В кинотеатрах закрываются фуд-корты, а в Симферополе, Симферопольском районе, Алуште и Ялте — все дискотеки, караоке-клубы, кальянные, ночные клубы, концертные и танцевальные залы. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах этих муниципалитетов ограничена 50% от вместимости.

Решено привить от коронавируса всех работников туристической отрасли, общепита и транспорта.

Запрет на работу хостелов, развлекательных центров в выходные и праздничные дни продлен до 1 сентября.

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