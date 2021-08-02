С 1 августа в Крыму введены новые ограничения по коронавирусу

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Крыму был введен 17 марта 2020 года
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Крыму с 1 августа вступили в силу новые ограничения по коронавирусу. Изменения в указ о мерах повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.
В документе говорится, что с 1 августа в Крыму должны работать в закрытом режиме организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. То есть весь персонал живет на территории здравниц. Это ограничение вступает в силу а тех организациях, где двумя компонентами вакцины привились меньше 95% работников.
Кроме того, в июле такой режим работы был введен в детских лагерях Севастополя.
Напомним, режим повышенной готовности по коронавирусу в Крыму был введен 17 марта 2020 года. В июле в Крыму фиксировали рекордное количество зараженных. При этом в отелях полуострова не стали вводить ограничения для туристов – они могут заселяться и без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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