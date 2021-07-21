Полуостров полумер: Власти Крыма не готовы пойти на срыв туристического сезона

Отдыхающих просят соблюдать дистанцию, но проход на пляж не ограничен Фото: Михаил ПАТЛИС

Неделя в Крыму выдалась рекордно ковидная. Показатели заболеваемости самые высокие за весь период наблюдения, «скорые» получают по 2300 вызовов в сутки, госпитализировать приходится больше 200 человек с коронавирусом и пневмонией.

По распространению инфекции Судак обогнал Ялту, а вместе они дают ежедневную сводку прироста в несколько раз превышающую средние показатели по России. Но закрывать регион для приезжих власти не спешат - до окончания высокого туристического сезона осталось 5 недель.

СЕЗОН ПО ПЛАНУ

- Есть та часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым, - говорит глава региона Сергей Аксенов. - Можно пойти на это, закрыть все, и никому ничего не объяснять. Общество разделилось, ситуация на грани. Нам надо балансировать и искать компромиссы. Баланс найти очень сложно, ходим по лезвию. Прошу всех помнить, чтобы не возобладала точка зрения о закрытии туристического сезона. Делать этого не собираемся, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то придется… Единственное лекарство сегодня - тотальное разобщение, что в условиях курортного сезона мы, объективно, сделать не можем.

До катастрофических показателей осталось совсем не много. В стационарах под ковид отведено 3286 коек, а занято 3074. С учетом того, что выписывающихся меньше, чем поступающих на лечение, скоро новых больных принимать будет просто негде. Нагрузка на медиков «скорой помощи» возросла в несколько раз - вместо 10 вызовов в смену они обслуживают 20-25. Многие медучреждения увеличивают штаты для работы с ковидными больными, но на весь Крым не хватает 2,5 тысячи врачей и 4 тысячи среднего медперсонала. Каждая вторая ставка инфекциониста, врача «скорой», терапевта, пульмонолога свободна.

- Ниже 70% укомплектованы штаты больниц Евпатории, Армянска, Феодосии, Джанкоя, райцентра Кировское, - уточняет министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - На ближайшее время стоит задача пополнить штат на 600 специалистов.

На набережных не встретить человека в маске Фото: Михаил ПАТЛИС

ПРИВЕТ, ИММУННЫЙ ОТВЕТ

Иммунопрофилактика тоже забуксовала. За неделю в Крыму прививку от коронавируса сделали почти 42 тысячи человек, или на 10 тысяч меньше предыдущего периода. План по прививкам не выполнен и на половину, хотя к сентябрю собирались отчитаться о «крымском миллионе». Вакцина то появляется, то исчезает. Данные не своевременно вносятся на портал Госуслуг или не вносятся вовсе, и получив первую инъекцию в Крыму, может оказаться, что по возвращению домой во второй будет отказано - в базе информации нет.

Понуждением к вакцинации стало обещание властей разрешить круглосуточную работу общепита при 100% привитом персонале и доступе к камерам наблюдения, чтобы отследить дезинфекционную обработку и посадку не больше половины зала. Согласились выполнить эти условия 55 кафе и ресторанов. Почти столько же на побережье игнорируют запрет на работу после 23.00, несмотря на угрозы получить административный иск с приостановкой деятельности на 90 суток. В Ялте, где больше всего туристов, каждый второй ресторан не закрывает двери в указанное время, шумят дискотеки и дымят кальянные.

- По Ялте преждевременно рассматривать заявления предпринимателей (о 100% вакцинации сотрудников), с учетом коечного фонда и эпидситуации, - уверена главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Однозначно в Судаке и Феодосии рано говорить о возобновлении в каком-либо виде работы общепита после 23.00. В Черноморском районе, Евпатории, Керчи и Симферополе возможно, но надо понимать, что это общепит без дискотек и кальянов.

Туристы прогуливаться под ночным небом с социальной дистанцией в 1,5 метра не хотят. Они закупают провизию и напитки в круглосуточных магазинах, идут а набережную, где играют уличные музыканты и дают представления артисты-аматоры, устраивают спонтанные танцполы и не хотят носить защитные маски в 40-градусную жару. Не для этого курортники едут за тысячи километров к Черному морю.

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