Индийский штамм на оба ваши дома: Крым бьет рекорды по коронавирусу

В Судаке действуют ограничительные меры, которые мало кто соблюдает Фото: Михаил ПАТЛИС

Крым вышел на пиковые показатели заболеваемости коронавирусом. Количество больных за неделю сравнялось с месячными показателями весны, а каждый день в больницы в среднем привозят по 200 человек.

БОЛЬНИЦЫ В ЗОНЕ

Медики вновь возвращаются к режиму работы в «красной зоне». Отменяется диспансеризация, профилактические осмотры, плановое оказание помощи. Все силы и ресурсы необходимо направить на инфицированных COVID-19.

- У нас, как всегда, проблема амбулаторное звено, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Некоторые 3-4 дня сидят дома, пока врач не пришел, к ним приходят родственники, друзья и помогают распространению инфекции. Некоторые с установленным диагнозом выходят в магазин, ездят на обследования, ходят в аптеку - это для нас критичная ситуация.

Очереди в поликлиниках никуда не исчезли. В июле многие проходят медицинские осмотры перед приемом детей в школу или детский сад. Родители вместе с детьми толпятся в коридорах в ожидании на прием к специалистам, и это становится источником распространения инфекции. Хуже ситуация только в общественном транспорте, где нет ни социальной дистанции, ни масочного режима, ни обработки дезинфицирующими средствами.

- Я сам езжу и вижу - остановились рядом с троллейбусом и автобусом, и большинство пассажиров без масок! В общественном транспорте действительно катастрофа, - уверен Аксенов.

К осени хотят привить 1 миллион, но пока осилили 300 тысяч Фото: Виталий ПАРУБОВ

У НАС «ДЕЛЬТА»

Циркулирующий в Крыму и Севастополе индийский штамм «дельта» распространяется молниеносно. Проявляется симптомами ОРВИ, которые на 5-6 день переходят в тяжелую фазу. Поэтому госпитализированных становится намного больше, чем проходящих лечение на дому. Уже 31 больница вышла из планового режима в ковидную зону, для больных COVID-19 определены 3179 коек. Тяжелых пациентов много, на аппарате ИВЛ поддерживают дыхание больше 100 и почти 900 получают кислород.

Прививочная кампания резко пошла вверх - больше 52 тысяч человек за неделю, из которых около 30 тысяч решились на вакцинацию и 22 тысячи пришли за вторым компонентом. Но гарантий, что человек не заболеет коронавирусом, нет никаких. Наоборот, после первой инъекции организм становится уязвимым для инфекции, а после второй иммунитет формируется 42 дня. В общей сложности на выработку антител уходит не меньше двух месяцев.

- Прививка не создает защитный щит, и если привитый встретился с больным, пообщался без маски в помещении, вирус неизбежно попадет на слизистую привитого, - поясняет министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Процесс формирования иммунитета сложный и люди со слабой иммунной системой могут заразиться и заболеть, но это 3-4% от привитых. Вакцина направлена на сокращение летальных случаев и осложнений.

Сейчас в Крыму вакцинировано 280 тысяч человек и еще почти 100 тысяч должны сделать вторую инъекцию. Для коллективного иммунитета необходимо привить еще 500 тысяч жителей, и пока кампания в процессе, кроме ограничений и разобщения людской популяции других мер эпидемиологи предложить не могут.

Общепит подлежит 100% вакцинации Фото: Виталий ПАРУБОВ

НА ОТДЫХЕ

Люди, тем временем, не желают ограничивать себя на отдыхе режимом до 23.00, хотят развлечений и общения. Рейд по курортным городам показал, что в Судаке и Евпатории идут на встречу пожеланиям отдыхающих и нарушают ограничения. Причем некоторые не реагируют на замечания и «делают кассу» под угрозой закрытия. За неделю по административным искам Роспотребнадзора к ответственности привлекли десять объектов.

- Из них четыре - это закрытие от 60 до 90 дней и по шести штрафы от 50 тысяч рублей, - уточняет главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - 56 материалов составлены за неделю.

Массовые мероприятия Роспотребнадзор отменяет все, поскольку на федеральном уровне с 12 июля действует такая норма: если в регионе коэффициент распространения инфекции менее или равен 1, а темп прироста заболеваемости не превышает 10%, можно привлекать от 1 до 3 тысячи человек.

Поскольку в Крыму за неделю заболеваемость выросла на 12%, то ни о каких фестивалях речи быть не может. Так под запрет попал рок-фестиваль «Боспорские ворота», который намечался на 17-18 июля в поселке Подмаячный в пригороде Керчи. Скопление людей на набережных возле караоке-установок и уличных музыкантов тоже расценивается как нарушение, и максимум, на что могут рассчитывать туристы, это на ночные посиделки у моря - клубы закрыты, кальянные тоже, рестораны до 23.00.

Власти предлагают бизнесу компромисс - 100% вакцинация персонала и допуск к камерам видеонаблюдения в обмен на разрешение общепиту работать до последнего клиента. С вакцинацией никто не спорит, а видеозаписи готовы предоставить не все. Во-первых, на них видна реальная посадка в зале, а во-вторых, не известно где и каким образом они потом всплывут.

- Именно на камерах видеонаблюдения будет понятно соблюдение 50% заполняемости зала и проведение дезинфекционных мероприятий, - считает Пеньковская. - Это не картинка для одномоментного захода комиссии.

Согласны с таким требованиям предприниматели Черноморского, Сакского районов, Ялты и Феодосии. Симферополь, Алушта, Керчь и Ленинский район предоставлять записи камер не готовы.

Пока этот вопрос в стадии обсуждения, как реестр объектов общепита, игнорирующих запреты и требования. Главам администраций предписано лично по ночам разгонять нарушителей и грозить им отлучением от аренды муниципального имущества. Но сезон, как говорится, год кормит. И кто успел, тот и будет сыт. Даже если комплиментом от шефа окажется COVID-19.

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