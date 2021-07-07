Темная ночь: Набережные Крыма погрузятся в антиковидную тьму

За работу после 23.00 кафе и бары будут вносить в "черный список" Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крым вернулся к пиковым показателям заболеваемости кронавирусом с момента начала пандемии. Только за последнюю неделю больных зарегистрировано столько, сколько было за весь сентябрь 2020 года, а средний темп прироста заболеваемости такой же, как в минувшем январе.

- Рост понедельно идет на сотни, - отмечает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Ситуация на втором месяце нашей оздоровительной кампании такова, что мы вышли на высокие цифры заболеваемости, и тенденции к снижению нет.

ТОЛПА НА ВЫНОС

Если брать в учет количество заболевших за неделю, то рост с середины июня составил 200%. Коронавирусу подвержены все возрастные группы населения, и помимо крымчан, инфекция укладывает на больничную койку туристов — за неделю их поступило коло 50.

Причиной распространения ковида в Роспотребнадзоре считают игнорирование требований дезрежима и работу увеселительных заведений на побережье в ночное время, хотя после 23.00 всем предписано закрыться и до утра обслуживать посетителей исключительно на вынос. Но повышенный спрос отдыхающих находит коммерческое удовлетворение - вместо кафе работают круглосуточные магазины, возле которых скапливаются туристы, а на пляжах расставляют кресла для желающих покурить кальян, выпить и закусить.

Носить маски и соблюдать полутораметровую дистанцию отдыхающие считают лишним, поскольку находятся на свежем воздухе. Тем не менее, именно в скоплении граждан эпидемиологи видят угрозу передачи вируса, и пока нет коллективного иммунитета только изоляция и ограничения могут сдержать распространение инфекции.

По этой причине еще четыре региона Крыма попали под жесткие антиковидные ограничения: до 1 сентября закрываются кальянные, клубы, дискотеки и прочие увеселительные заведения в Джанкойском, Красногвардейском районе, Феодосии и Судаке. Такой режим ранее был введен в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште.

- Мы не можем контролировать ситуацию полумерами и увещеванием бизнеса, а бизнес, тем временем, продолжает зарабатывать деньги, игнорируя все мероприятия, - подчеркнула Пеньковская.

В ТЕМНОТЕ И В ОБИДЕ

Чтобы контролировать запрет, глава Крыма Сергей Аксенов предложил после 23 часов обесточивать объекты на набережных. Злостных нарушителей фиксировать на фото и видео, вносить в реестр потенциально опасных по коронавирусу мест и публиковать эту информацию на сайте Минздрава РК. В будущем владельцам таких организаций отказывать в мерах государственной поддержки и принимать меры административного взыскания, вплоть до закрытия на 90 дней.

- Самая низкая дисциплина в Коктебеле, Феодосии, Судаке, - подчеркнул Аксенов. - Полная анархия, никто ничего не соблюдает, отсутствие органов власти на местах. Я не закрываю курортный сезон, чтобы люди могли заработать. Но давайте, чтобы каждый соблюдал нормы и требования. Все, что касается незаконных точек выносной торговли, где ничего не соблюдается и находится в полной контрабанде. Создаем реестр, пусть все знают точки, где опасно находиться.

Тоже самое, по словам главы региона, касается государственных учреждений, где из-за низкого уровня организации люди толпятся в коридорах в ожидании приема, тем самым повышая риск передачи инфекции. Прежде всего это касается больниц и поликлиник, где сейчас проходят профосмотры детей и взрослых.

- А то, получается, одно лечим, другое калечим, - считает Аксенов. - С одной стороны, запрещаем разные мероприятия, выпускные ребятам поломали, а с другой стороны - люди, приходя в поликлинику, диспансеризацию, медосмотры, попадают в ситуацию, где заразиться еще проще. Так быть не должно.

КОВИД ПО КОЙКАМ СЧИТАЮТ

Тем временем в больницах вновь разворачивают ковидные отделения вместо традиционных терапий и неврологий. На прошлой неделе Ленинская районная больница отвела 200 коек под больных коронавирусом и пневмонией, а в республиканском медцентре им. Семашко с 12 до 36 увеличили количество мест в реанимации под COVID-19. На территории Крыма циркулирует «индийский» штамм вируса, который отличается высокой контагиозностью и тяжелым течением.

- Общий уровень госпитализаций вырос с 34 до 56%, - подчеркивает министр здравоохранения Александр Остапенко. - Выросло количество тяжелых и крайне тяжелых больных. Сейчас их 349 и еще 859 подключены к кислороду. Никогда такой цифры не было.

Резко увеличилась летальность от коронавируса до 54 случаев за неделю. Инфекция поражает все группы населения, хотя прежде треть случаев приходилась на группу 65+. Кроме как пройти иммунизацию другого выхода для предупреждения болезни нет, особенно если в семье есть беременные и хронические больные люди.

Прививочная кампания выполнена на 38%. Вакцинировано первым компонентом без малого 345 тысяч человек, вторым - почти 259 тысяч. Но 5% людей после первой вакцины на вторую не приходят, и в Минздраве не знают, почему. Мобильные пункты открыты в большинстве городов, на курортных набережных, на автовокзале и в торговых центрах Симферополя. За день вакцинацию проходят 10-12 тысяч человек, и еженедельно регион получает около 30 тысяч доз. Единственное, с чем есть проблема, это с внесением данных о прививке на сайт Госуслуг. Поэтому сделав один компонент в Крыму на отдыхе по приезде домой можно столкнуться с отсутствием данных в электронной базе и ждать их внесения, чтобы получить вторую дозу.

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