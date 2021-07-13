Курортный Судак и Феодосия попали под антиковидный запрет

В Судаке закроются клубы и караоке-бары Фото: Михаил ПАТЛИС

Запрет на работу увеселительных заведений в Крыму расширился на Феодосию, Судак, Джанкой и Джанкойский район, Бахчисарай и Бахчисарайский район. Такие изменения глава Крыма Сергей Аксенов внес в указ о режиме угрозы ЧС из-за коронавируса.

С 13 июля в указанных регионах закрываются кальянные, караоке и ночные бары, дискотеки и клубы. Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах ограничена 50% от вместимости.

Помимо этого, в указ внесены изменения согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой. Отныне порядок приезда россиян из-за рубежа предусматривает заполнение заранее анкеты на сайте Госуслуг и на бумажном носителе при пересечении границы, а, затем, сдачу ПЦР-теста в трехдневный срок с соблюдением карантина только для тех граждан, кто не сделал прививку от коронавируса или не болел инфекцией в последние пол года. Данные об этом должны содержаться на Госуслугах.

С 22 июня под жесткие антиковидные ограничения опали ночные и увеселительные заведения в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. По этой причине школьные выпускные в этих городах проходили до 23.00 - после этого времени рестораны переходят на выносную торговлю.

Планировалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом до 1 сентября закроются кальянные, клубы, дискотеки в Джанкойском, Красногвардейском районе, Феодосии и Судаке.

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