Аксенов назвал условия для работы общепита в ночное время

Масочный режим и дистанция нужны для работы в режиме пандемии коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам муниципалитетов и бизнесу обсудить условия соблюдения санэпидрежима для работы кафе, баров и ресторанов в ночное время. Пока предприниматели обращаются к властям республики с просьбой отменить ограничения.

- В органы власти поступают обращения от предпринимателей в связи с ограничениями времени работы в ночное время в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, - написал Аксенов на своей странице в соцсетях. - Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан. Координация взаимодействия по отмене ограничительных мер на министре экономического развития Крыма Дмитрии Шеряко. По всем вопросам главы администраций могут обращаться непосредственно к нему.

Прежде Аксенов предлагал организовать предпринимательские ДНД по выявлению и пресечению работы конкурентов, игнорирующих требования Роспотребнадзора по дезинфекции, масочному режиму, социальной дистанции. Также руководитель региона рекомендовал исключить нарушителей из получателей мер господдержки и льготных программ кредитования. Аксенов поручил отключать электроснабжение на набережных курортных городов, чтобы в ночное время там не было скопления туристов и не работали заведения.

По этой причине еще четыре региона Крыма попали под жесткие антиковидные ограничения: до 1 сентября закрываются кальянные, клубы, дискотеки и прочие увеселительные заведения в Джанкойском, Красногвардейском районе, Феодосии и Судаке. Такой режим ранее был введен в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште.

С наступлением активного курортного сезона заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла в три раза, достигнув пиковых показателей января этого года. Больницы региона вновь закрыты под «красные» зоны.

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