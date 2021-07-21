Власти Крыма не отрицают возможность закрытия курортного сезона

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла еще на 11% Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крым продолжают приезжать туристы с разных уголков страны, но коронавирус не собирается отступать. Только за последнюю неделю побит очередной антирекорд - коронавирусной инфекцией на полуострове заразились 2 767 человек. Однако туристический сезон пока закрывать никто не планирует.

- Планов закрывать турсезон из-за обстановки с COVID-19 в Крыму нет, но если ситуация «перевалит» через катастрофическую отметку, то придется, - сообщил глава республики Сергей Аксенов во время оперативного штаба по коронавирусу.

По его словам, динамика по заболеваемости не радует. За неделю по всему Крыму выявили 2767 случаев коронавирусной инфекции, 1489 пневмоний. 54 человека ушли из жизни раньше времени.

К тому же, по информации главы управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Натальи Пеньковской, заболеваемость за неделю выросла еще на 11%.

Напомним, в середин июля крымские власти решили ужесточить коронавирусные запреты. Ограничения коснулись детских лагерей, гостиниц, отелей и пансионатов. С 1 августа в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Власти также допустили вариант обязательной вакцинации для туристов, которые заселяются в объекты размещения, однако пока такой вариант не обсуждается.

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