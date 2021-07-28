Трубадуры вместо дискотек, катера вместо клубов: Как в Крыму обходят коронавирусные запреты

Уличные музыканты собирают толпы зрителей по вечерам на приморских набережных Фото: Анна КИРИЕНКО

Кривая коронавирусной статистики в Крыму вышла на 400 случаев в день и затормозила. Впереди август, самый туристически активный месяц в сезоне, и он определит дальнейшую эпидемическую обстановку - ляжет наша медицинская система, или после двухмесячного пребывания в «красной зоне» выдохнет с облегчением.

ПО КОЙКАМ!

Частично или полностью под больных коронавирусом и пневмонией отведены 30 больниц и санаторий «Прибой» в Евпатории. Емкость в 3716 коек исчерпана почти на 90%. Ежедневно «скорые» привозят по 180-200 больных, которым нужна госпитализация.

- При появлении любой симптоматики, связанной с повышением температуры тела, нужно оставаться дома и вызывать врача, - подчеркивает министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. - Широко распространен ротовирус, и без лабораторной диагностики понять, ковид это или нет, нельзя.

Однако по факту пациентов гоняют по лабораториям и регистратурам, и до установки точного диагноза COVID-19 больной успевает поработать распространителем бациллы в общественном транспорте и поликлиниках. Индийский штамм «дельта», по признанию эпидемиологов, обладает высокой контагиозностью и передаются от больного к здоровому быстрее, чем прежние китайский и британский. И хотя прививочная кампания в Крыму идет активно - почти 411 тысяч прошли вакцинацию, до коллективного иммунитета еще добрая половина пути. Поэтому единственный возможный путь прерывания цепочки передачи - это разобщение популяции. Проще говоря, ограничения в работе заведений массового посещения.

Прогулки по паркам, пляж и экскурсии небольшими группами - все разрешенные развлечения для туристов Фото: Анна КИРИЕНКО

ПО СОВЕСТИ НЕ ВЫШЛО

Запрет на работу заведений общепита после 23.00 был введен с 22 июня. В регионах его соблюдают с переменным успехом. К злостным нарушителям отнесли 55 объектов, владельцы которых не хотят терять возможность заработать в курортный сезон и готовы рискнуть административной ответственностью. Иски на нарушителей с запретом на работу 60-90 дней должны подать муниципальные власти. Им же поручено не продлевать договоры аренды на имущество и землю с антиковидными рецидивистами и вычеркнуть их из претендентов на госпомощь. Законопослушных, напротив, обещают наградить возможностью работать до последнего клиента и ставить в пример остальным. Но для этого нужно привить от коронавируса всех сотрудников, предоставить доступ к камерам наблюдения и категорически соблюдать ограничения посадки в зале. Из 10 объектов, кто пошел на условия, одобрение получили только 4.

- По штатному расписанию 10 человек, а предоставляют сертификаты на вакцинацию 14, уверяя, что 4 - так называемые стажеры. Давайте работать честно. Это никакие не стажеры, а теневая занятость, - уверена вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико. - Подают

неверные данные о вакцинировании, пытаясь подделать справки. Зарплату официальную показывают в 2,4-3,7 тысяч рублей. Обращаются к нам, а ведут себя не честно.

УЕХАЛИ НА КАТЕРЕ

Затея с разделением общепита на правильный и неправильный успехом не увенчалась. Но пока проверяющие были сосредоточены на проверке кафе и ресторанов после 23.00 их место на рынке заняли уличные музыканты и ночные прогулки на катере. Первые восполняют дефицит дискотек, давая возможность гостям танцевать на улице, вторые - готовы взять на себя и напитки, и закуски, и даже кальяны, которые в списке запрещенных услуг. Администрация Алушты пошла на запрет выступлений трубадуров, причисляя их к массовым мероприятиям. В соседней Ялте так не считают.

- Уличные музыканты - это единственное развлечение, которое осталось в нашем городе, - говорит глава администрации Ялты Янина Павленко. - Стоят абсолютно законно на набережной, на свежем воздухе. В перечне запретов уличных музыкантов нет.

Также в Ялте просят открыть аквапарки все 7 дней в неделю, вместо нынешних 5. До конца курортного сезона осталось всего два месяца, и 18 дней простоя - серьезный провал в выручке аквапарков.

- На сегодняшний день максимально необходимо разобщить людей, - аргументировала позицию Роспотребнадзора главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Выбран один день с максимальной нагрузкой - это воскресенье, и среда для тотальной дезинфекции и нормальной уборки. Ни один аквапарк сегодня эти меры в стандартном режиме работы не выполняет.

СНИМАТЬ ИЛИ НЕ СНИМАТЬ

Что делать с катерами, будет разбираться Минтранс Крыма с транспортной прокуратурой и госинспекцией на маломерных судах. Ночью догнать быстроходную моторку не реально, а именно после заката услуга вечеринок на борту наиболее востребована. Тем более, пассажиры могут принести напитки и закуски с собой, поскольку запрета употреблять после 23.00 нет. Даже если у судоводителя не окажется нужных документов, ему на замену найдется еще кто-нибудь - прибыльное место пусто не бывает.

- Возможно, мы пойдем на снятие ограничений по работе общепита после 23.00, - пообещал глава Крыма Сергей Аксенов. - Давайте выдержим определенный этап, будем соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Если выдержим динамику, к следующей неделе будем рассматривать (снятие ограничений).

С 22 июня под жесткие антиковидные ограничения попали ночные и увеселительные заведения в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште. По этой причине школьные выпускные в этих городах проходили до 23.00 - после этого времени рестораны переходят на выносную торговлю.

С 13 июля кальянные, караоке и ночные бары, дискотеки и клубы закрылись в Феодосии, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе, Бахчисарае и Бахчисарайском районе.

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