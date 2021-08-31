Байк-шоу «Ночные волки» отменили и в Севастополе, и в Донецке

Байк-шоу «Ночные Волки» в этом году не состоится. Фото: Байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки»/Вконтакте

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», которое было запланировано на 11 сентября в Донбассе, отменено.

Как пишет ForPost, изначально решение перенести мероприятие из Севастополя в Донецк было принято из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщил в середине июля лидер «Ночных Волков» Александр «Хирург» Залдастанов. Торжество хотели перенести на конец сентября или октября. Однако теперь оно не состоится и в Донецке, причина та же – коронавирусные ограничения.

Ранее сообщалось, что в Крыму пройдет фестиваль «Таврида. АРТ» вопреки ковидным ограничениям. К участию допускается не более 6000 человек.

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