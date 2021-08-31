В Керчи 3 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка 3 сентября в Керчи будет открыта до 14.00 дня Фото: Архив "КП"

В Керчи 3 сентября утром откроется сельскохозяйственная ярмарка, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. Крымские фермеры привезут свою продукцию на площадку по адресу: улица Орджоникидзе, 88.

Жители и гости города смогут посетить ярмарку с 07.00 до 14.00.

Ранее сообщалось, что на ярмарках в Симферополе продукцию представляют более 100 производителей. Они проходят по субботам на трех площадках.

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