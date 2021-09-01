В Крым осенью приедут амазонки

Киносъемки пройдут на Карадаге. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Карадагском природном заповеднике, который находится в окрестностях Феодосии, ждут гостей.

- В сентябре-октябре пройдут съемки многосерийных художественных фильмов «Кахина. Война Вечных Городов» (режиссер-постановщик Алексей Остроумов), - такой пост появился в соцсети.

Главные героини сериала – амазонки. Амазонки - в древнегреческой мифологии племя, в котором были только женщины. Девы, чтобы стать мамами, вступали в отношения с мужчинами, но они избавлялись от родившихся сыновей, а из дочерей растили новых амазонок.

- В планах съемка трейлера фильма с участием профессиональных каскадеров - имитация драки на холодном оружии и подъемки натур горного массива Карадаг, - говорится в сообщении.

Осенью на Карадаге также будет идти работа над фильмом «Ангел мести» (режиссер-постановщик Дарья Полторацкая). А в Феодосии продолжат съемки художественного фильма «Маяк» (режиссер Ирена Грегор, продюсер Сергей Железняк) с участием актрисы Натальи Варлей, которая запомнилась зрителям по ленте «Кавказская пленница».

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