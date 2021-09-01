У главы Крыма Сергея Аксенова появился Telegram-канал

Теперь у главы Крыма есть официальный Telegram-канал. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

У главы Крыма Сергея Аксенова появился канал в одном из самых популярных мессенджеров – Telegram. Теперь жителям и гостям полуострова будет удобнее следить за событиями в республике.

- Подписаться на канал можно, пройдя по ссылке: t.me/Aksenov82 или по поиску в мессенджере: @Aksenov82, – сообщил Сергей Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что на канале будет публиковаться оперативная информация, известия о рабочих поездках, совещаниях, актуальные распоряжения и многое другое.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов уволил главу ГУП «Крымэкоресурсы» после проверки в регионах. На должность назначен Александр Владимирович Шимко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50