Срок открытия площади имени Ленина в Симферополе перенесли на 20 декабря

Юрий Гоцанюк заверил, что площадь имени Ленина в Симферополе благоустроят к 20 декабря. Фото: Совмин Крыма/facebook

Подрядная организация, которая выполняет работы по благоустройству на пощади имени Ленина в крымской столице, не успевает закончить работу вовремя. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Напомним, что ранее объект планировали сдать к 1 сентября, процесс благоустройства глава Крыма Сергей Аксенов лично контролировал из окна своего кабинета.

- К сожалению, объект готов лишь на 27%. Подрядная организация, взявшая на себя обязательства к 1 сентября сдать объект, не справилась с задачей, – сообщил Гоцанюк.

По его словам, подрядчик выполняет работу некачественно, главная причина – отсутствие должного контроля на объекте и недостаточное количество людей и техники. Также есть вопросы относительно профессионализма специалистов, которые трудятся на объекте. Однако Юрий Гоцанюк заверил, что благоустройство площади будет завершено к 20 декабря.

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