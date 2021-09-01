В Симферополе готовятся к ухудшению погодных условий

В Симферополе введен режим повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Симферополе готовятся к возможному ухудшению погодных условий, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы. Напомним, что к середине недели синоптики предсказали в регионе сильные ливни.

Во вторник состоялось заседание муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО ГО Симферополь. На территории крымской столицы введен режим повышенной готовности. Специалисты обсудили, как следует действовать в случае возникновения ЧС в городе.

- Заранее будет подготовлена спецтехника, с помощью которой рабочие смогут оперативно устранить последствия возможных подтоплений. Кроме того, регулярно будут чистить отводные каналы, ливнестоки, дренажные сети и русла рек, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50