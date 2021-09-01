На площади Ленина будут перекладывать плитку, уложенную подрядчиком

Фото: Валентин Демидов/Facebook

Плитку, уложенную на площади Ленина в Симферополе в ходе реконструкции, придется разбирать. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов на своей странице на Facebook.

По его словам, работы выполнены некачественно, в том числе из-за сжатых сроков.

- Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придется разобрать и уложить заново, – написал Демидов.

Площадь Ленина закрыли на ремонт пять месяцев назад. Фото: Валентин Демидов/Facebook

Ранее премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк проинспектировал реконструкцию объекта и сказал, что качество работ «ужасающее». Он также сообщил, объект готов только на 27%, и полностью завершить работы на центральной площади города получится только к 20 декабря.

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