Суд в Крыму смягчил наказание фермеру, похитившего подростка

Похитителю подростка в Крыму сократили срок тюремного заключения Фото: Архив "КП"

Верховный суд Крыма смягчил приговор фермеру, который похитил 15-летнего подростка и сделал его своим заложником, вымогая за него выкуп, сообщили в пресс-службу суда.

Напомним, что злоумышленник держал мальчика на своем предприятии, заставляя заниматься тяжелым физическим трудом. Он грозился выслать подростка за пределы России, если за него не заплатят 120 тысяч рублей. Теперь мужчина проведет в исправительной колонии строго режима 9, а не 10 лет.

- Из осуждения подсудимого был исключены пункты «б, г» части 2 статьи 127.2 УК РФ квалифицирующий признак «Совершение преступления с применением насилия». Подсудимому определено окончательное наказание, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.

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