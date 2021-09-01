Крымчанка завоевала бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Фото: Виктория Сафонова/"Вконтакте"

Крымская спортсменка Виктория Сафонова взяла бронзу на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио. Ранее в полуфинале теннисистка не смогла победить представительницу Нидерландов Келли ван Зон.

Отметим, что Виктория Сафонова ранее завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде-2020.

Крымчанка рассказала, что самым эмоционально тяжелым для нее моментом на соревнованиях был турнир со спортсменкой из Китая.

Тренер Виктории охарактеризовал ее как упорную воспитанницу. Спортсменка не пропускает тренировки и всегда пытается преодолеть себя.

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