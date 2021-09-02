Симферополь 2 сентября стоит в 9-балльных пробках

Перед поездкой жителям Симферополя стоит спланировать свой маршрут Фото: Архив "КП"

Большие заторы образовались с началом учебного года на дорогах Симферополя. По данным ресурса «Яндекс.Пробки», они достигли девяти баллов.

Сложная ситуация наблюдается в центре крымской столицы. Стоят улицы Севастопольская, Киевская, Гагарина, Куйбышева, Севастопольская, Воровского, проспект Победы. Также крупные заторы на Беспалова, Объездной, проспекте Вернадского.

Данные ресурса "Яндекс.Пробки"

Кроме того, ситуацию осложняют ДТП на улицах Севастопольская, Кавказская, Объездная, Пролетарская. Планируя поездки, жителям Симферополя стоит выбирать иные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 3 сентября частично перекроют улицу Павленко. Запланирована церемония возложения цветов к Вечному огню.

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