Шквальный ветер повалил дерево и светофор в Симферополе

Ствол дерева оказался сломан в результате мощного ветра. Фото: AMS/телеграм-канал

В Симферополе на улице Калинина сильный ветер повалил дерево на припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Кроме того, на пересечении улиц Пролетарская и Крылова ночью шквальный ветер вырвал светофор.

Конструкция светофора не выдержала удара непогоды. Фото: AMS/телеграм-канал

Ранее сообщалось, что в Симферополе 2 сентября погода ударит ливнями, грозами и ветрами. На время непогоды лучше не планировать длительные поездки.

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