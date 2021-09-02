Реконструкцию на площади имени Куйбышева в Симферополе закончат к 1 октября

У подрядчика есть еще месяц на завершение всех работ. Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

Реконструкцию площади имени Куйбышева в Симферополе должны закончить до 1 октября. Сейчас строители трудятся без отклонений от графика.

- На объекте работы идут по плану. Вот снесли самострой, по которому было вынесено судебное решение. Это один из моментов, который стопорил работу. До 1 октября должны все сделать, – цитирует «Крым 24» пресс-службу администрации крымской столицы.

Каждый день на объекте трудятся около десяти строителей. Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

Напомним, что ранее в Симферополе реконструкцию площади хотели завершить к середине сентября. Ежедневно на объекте трудятся около десяти строителей, используя от трех до пяти единиц спецтехники.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50