Как выглядит площадь Куйбышева во время благоустройства

Каждый день на объекте работает около десяти строителей. Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

Кроме площади имени Ленина, что в центре Симферополя, в срок не успевают сдать и площадь Куйбышева. Реконструкцию планируют завершить к середине сентября, сообщили КП-Крым в региональном проектном офисе.

Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

На сегодняшний день на месте все еще продолжается демонтаж незаконного строения, укладывается тротуарная плитка и идет установка бортовых камней.

- В ближайшие дни будет поставлено оборудование для фонтана и прочие элементы, предусмотренные техническим заданием. Кроме того, продолжаются работы по созданию закладных устройств для дальнейшей установки столбов и прокладке электрокабеля для освещения. На объекте подведены и полностью смонтированы водопроводные сети, проведены монолитные и бетонные работы по созданию парапетов, на которых практически завершена облицовка из натурального камня, а также подготовлено основание под чашу, где будет установлен фонтан, - отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

Каждый день на объекте работает около десяти строителей и от трех до пяти единиц спецтехники.

Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

Напомним, реконструкция площади Куйбышева началась в апреле вместе с Казанским сквером, бульваром Франко, площадью Ленина и территорией возле 44-й школы в микрорайоне Фонтаны. Все объекты благоустраиваются за счет средств, которые выделили в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Пресс-служба регионального проектного офиса

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