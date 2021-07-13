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Общество13 июля 2021 12:25

Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе во время ремонта

На реконструкцию территории потратили 68 миллионов рублей
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды»

Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды»

Фото: Виталий ПАРУБОВ

На площади Куйбышева с самого апреля виднеются высокие железные оградки, а за ними - стройка. Там уже давно рабочие убрали привычные рынки, сняли слой асфальта и выкопали плиты.

Около перехода на площади поставили ограждения. Теперь там пройти невозможно, нужно идти в обход

Около перехода на площади поставили ограждения. Теперь там пройти невозможно, нужно идти в обход

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды». На эти цели республике выделили 242 миллиона рублей. В частности, на благоустройство этой площади около 68 миллионов. Все работы планируют закончить к 1 сентября.

Все работы по благоустройству планируют сдать в срок.

Все работы по благоустройству планируют сдать в срок.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ограждения должны убрать к 1 сентября

Ограждения должны убрать к 1 сентября

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, сейчас в Симферополе идет благоустройство еще пяти общественных территорий, по трем из них работы завершены почти на 70%. Все работы планируют сдать в срок.

На благоустройство этой площади около 68 миллионов рублей

На благоустройство этой площади около 68 миллионов рублей

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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