Как выглядит площадь Куйбышева в Симферополе во время ремонта

Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды»
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На площади Куйбышева с самого апреля виднеются высокие железные оградки, а за ними - стройка. Там уже давно рабочие убрали привычные рынки, сняли слой асфальта и выкопали плиты.
Около перехода на площади поставили ограждения. Теперь там пройти невозможно, нужно идти в обход
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Реконструкция проходит в рамках программы «Формирование комфортной среды». На эти цели республике выделили 242 миллиона рублей. В частности, на благоустройство этой площади около 68 миллионов. Все работы планируют закончить к 1 сентября.
Все работы по благоустройству планируют сдать в срок.
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Ограждения должны убрать к 1 сентября
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Напомним, сейчас в Симферополе идет благоустройство еще пяти общественных территорий, по трем из них работы завершены почти на 70%. Все работы планируют сдать в срок.
На благоустройство этой площади около 68 миллионов рублей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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