Как выглядит площадь им Ленина в Симферополе во время реконструкции

Сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Горы грунта, высокие заборы и разрытые дорожки виднеются по всему периметру площади им Ленина в центре столицы Крыма. До 1 сентября реконструкция должна закончится, а после комиссия примет выполненные работы.
Сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Вся территория площади сейчас ограждена заборами
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В начале июля здесь устанавливали бордюры, укладывали плитку и подготавливали участок под асфальтирование и прокладку коммуникаций.
На реконструкцию всех территорий было выделено 240 миллионов рублей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Напомним, сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий, по трем из них работы завершены почти на 70%. Все работы планируют сдать в срок.
На ремонт площади Ленина выделили 110 миллионов рублей
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
До 1 сентября площадь имени Ленина в Симферополе будет обустроена
Все работы идут без отставаний от графика (подробнее)
Равнение на июль: Муниципалитетам Крыма поставили жесткие сроки благоустройства
Чиновников будут контролировать общественные активисты и GPS-трекеры (подробнее)