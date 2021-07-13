Как выглядит площадь им Ленина в Симферополе во время реконструкции

Сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий Фото: Виталий ПАРУБОВ

Горы грунта, высокие заборы и разрытые дорожки виднеются по всему периметру площади им Ленина в центре столицы Крыма. До 1 сентября реконструкция должна закончится, а после комиссия примет выполненные работы.

Сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий Фото: Виталий ПАРУБОВ

Вся территория площади сейчас ограждена заборами Фото: Виталий ПАРУБОВ

В начале июля здесь устанавливали бордюры, укладывали плитку и подготавливали участок под асфальтирование и прокладку коммуникаций.

На реконструкцию всех территорий было выделено 240 миллионов рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, сейчас в крымской столице идет благоустройство 5 общественных территорий, по трем из них работы завершены почти на 70%. Все работы планируют сдать в срок.

На ремонт площади Ленина выделили 110 миллионов рублей Фото: Виталий ПАРУБОВ

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 1 сентября площадь имени Ленина в Симферополе будет обустроена

Все работы идут без отставаний от графика (подробнее)

Равнение на июль: Муниципалитетам Крыма поставили жесткие сроки благоустройства

Чиновников будут контролировать общественные активисты и GPS-трекеры (подробнее)