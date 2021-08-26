«Придется подождать»: Когда откроют площадь Ленина в Симферополе

Реконструкция на главной площади города началась еще 20 апреля 2021 года. Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

В Симферополе не успевают сдать в срок площади имени Ленина и Куйбышева. Как сообщили КП-Крым в региональном проектном офисе, полностью отремонтировать объекты получится только к середине сентября, но точные даты пока неизвестны.

Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Реконструкция на главной площади города началась еще 20 апреля 2021 года. Капитальный ремонт проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и должны были сдать в эксплуатацию до 1 сентября, но из-за технических накладок завершение ремонта задерживается на 7-10 дней.

Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

- Пока точно не можем сказать, когда конкретно будут сданы объекты, но, по словам подрядчика, все дело в том, что машина с оборудованием, которая едет из Москвы, задерживается, поэтому приходится ждать. По остальным работам они идут на опережение, поэтому долго ждать открытия не придется, - отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

На сегодняшний день на площади Ленина продолжается укладка тротуарной плитки и прокладка инженерных сетей коммуникации. Рабочие уже установили закладные для опор освещения и начали заливку парапетов со стороны проспекта Кирова и улицы Севастопольской. По электромонтажным работам идет установка электрических колодцев.

Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Напомним, сейчас в крымской столице идет благоустройство пяти общественных территорий - площади возле Куйбышевского рынка, Казанского сквера, бульвара Франко, площади Ленина и территории возле 44-й школы в микрорайоне Фонтаны. Три из них готовы больше, чем на 70 %. Все ремонтные работы осуществляются за счет средств, которые выделили в рамках соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Пресс-служба Регионального проектного офиса Крыма

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит площадь им Ленина в Симферополе во время реконструкции

Ремонт планируют закончить к 1 сентября (подробнее)

До 1 сентября площадь имени Ленина в Симферополе будет обустроена

Все работы идут без отставаний от графика (подробнее)