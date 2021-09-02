В Крыму спасатели переведены в режим повышенной готовности

На полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

Из-за непогоды все силы главного управления МЧС по Крыму переведены в режим повышенной готовности. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях организовано тесное взаимодействие с ЕДДС муниципальных образований.

- Оперативные группы наших местных пожарно-спасательных гарнизонов проводят мониторинг обстановки в регионе, чтобы немедленно реагировать на все сообщения, поступающие от населения, – сообщили в главке МЧС.

Смотреть видеосюжет Ночная гроза в Симферополе 2 сентября

Уточняется, что пока местные жители о проблемах не заявляли. Сейчас на территории полуострова продолжает действовать штормовое предупреждение. До конца 2 сентября ожидаются мощные ливни с градом, грозами и шквалистым ветром. Также не исключено возникновение ЧС, поэтому ситуация находится на строгом контроле сотрудников ГУ МЧС республики, а также местных властей.

Кроме того, вчера было проведено заседание комиссии по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности. На собрании были рассмотрены вопросы готовности к ликвидации возможных последствий непогоды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50