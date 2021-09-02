Сергей Аксенов назвал Бахчисарай самым грязным городом Крыма

Бахчисарай оказался самым замусоренным городом в Крыму Фото: Архив "КП"

Бахчисарай стал лидером в рейтинге городов Крыма по уровню замусоренности. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах жилищно-коммунального хозяйства в РК.

По его словам, в регионе ситуация с вывозом мусора находится в неудовлетворительном состоянии.

- В воскресенье, когда был в Бахчисарае, посмотрел и указал главе администрации на конкретные моменты, связанные с уборкой. Во вторник сотрудники Центра оперативного реагирования проехались по городу. В итоге, ситуация вообще не изменилась. Коллеги сказали, что из проверенных фотоотчетов – Бахчисарай самый грязный, – сообщил Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе установили камеры на проблемных площадках ТБО. Они будут фиксировать нарушителей, сбрасывающих негабаритный мусор.

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