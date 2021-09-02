В Крыму пострадавшим бизнесменам выплатят компенсации

Пострадавшие предприниматели в Крыму получат матпомощь от властей
Фото: Архив "КП"
Предприниматели в Крыму, чей бизнес пострадал в результате наводнения, получат матпомощь, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании о проблемных вопросах жилищно-коммунального хозяйства в РК. Сейчас этот вопрос находится на согласовании в Минфине.
- На следующей неделе должно выйти постановление. Все эти расходы будут утверждены, – сообщил Сергей Аксенов.
Ранее сообщалось, что пострадавшим от потопа жителям Керчи выделили 30 миллионов рублей. В августе горожане понесли большие убытки в результате наводнения.
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