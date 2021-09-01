Пострадавшим от потопа жителям Керчи выделили 30 миллионов рублей

Многие жители Керчи в результате сильных ливней этим летом понесли значительные убытки

Общую сумму денежной компенсации, которую должны получить жители Керчи и Ленинского района, пострадавшие от потопа, увеличили до 30 миллионов рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства Республики Крым.

Средства распределят таким образом: 29,19 миллиона рублей направят на возмещение ущерба жителям Керчи, еще 1,67 миллиона рублей – жителям Ленинского района. Уточняется, что предыдущая выплата в размере 18 миллионов рублей, о выделении которой сообщалось ранее, является частью этого транша.

- Распределить в 2021 году иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Крым на оказание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения, произошедшего 12-17 августа 2021 года, – говорится в тексте документе.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 августа на Керчь обрушились сильные дожди, в результате чего в городе подтопило несколько улиц и десятки придомовых территорий. Второй раз сильные ливни захлестнули регион в ночь на 16 августа. Часть строений вновь оказалась затоплена, под воду также ушли некоторые дороги и городские территории.

Предыдущие сильные разрушения Керчи были нанесены потопом во второй половине июня. Из-за обильных осадков многие жилые дома оказались затоплены, спасателям пришлось экстренно эвакуировать людей.

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