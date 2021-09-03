Летящие облака и звенящий ветер: Южный берег Крыма встречает 3 сентября

Осенний рассвет на Южном берегу Крыма. Фото: Андрей Бачурин/VK

Осень, к которой на полуострове принято в начале сентября относится с некой долей пренебрежения, что мол календарная и не более того, на деле сразу же предъявила свои права на южный край. Столбик термометра трусливо убежал вниз даже на ЮБК!

Похолодало в Крыму, не иначе, как дало о себе знать стылое дыхание рыжеволосой красотки. Но снижение градуса не повлияли на красоту местных пейзажей.

Смотреть видеосюжет Утро 3 сентября на Ай-Петри в Крыму

- Красочный рассвет 3 сентября на Ай-Петри, - такой пост появился в соцсети.

На фото и видео можно полюбоваться летящими облаками-тучками, побаловать слух звуками ветра. Небосвод над Ялтой выглядит по-осеннему хмуро, вот и синоптики обещают дождливый день.

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