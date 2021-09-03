В Ялте ищут 28-летнюю девушку с карими глазами

Анна Салдаткова (Лысенко). Фото: поисково-спасательный отряда «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым подвели итоги за август и продолжили активную работу в сентябре.

- Пропала Салдаткова (Лысенко) Анна Дмитриевна, 28 лет (1992 года рождения), город Ялта, - сообщили поисковики, отметив, что уже больше недели, с 21 августа родные и близкие не знают о ее местонахождении.

Приметы пропавшей: 158 сантиметров рост, худенькая, карие глаза, светло-русые волосы.

Волонтеры обращаются с просьбой к очевидцам:

- Если вы видели человека, то позвоните на горячую линию отряда 8(800) 7005452 (звонок бесплатный).

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