Владельцу сети АЗС в Крыму не стали ужесточать наказание за смертельное ДТП

ДТП произошло днем 31 июля. Фото: Плохие новости Крым/Вконтакте

В Киевском районном суде Симферополя не нашли оснований для ужесточения наказания для владельца сети крымских заправок «ТЭС» Сергея Бейма.

Напомним, что 31 июля возле поселка Прибрежного Сакского района Крыма произошло ДТП: бизнесмен сбил женщину и мальчика. Против водителя было возбуждено уголовное дело.

- В суд заходило два ходатайства от следствия (19 и 24 августа) о том, чтобы ужесточить участнику ДТП меру пресечения. В первом случае следствие просило избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, во втором – в виде запрета определенных действий, - цитирует ForPost пресс-службу суда.

В качестве наказания участнику ДТП была избрана мера процессуального принуждения – о явке в МВД, которую он выполнял. Бизнесмену предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сам Сергей Бейм отказался комментировать решение суда.

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