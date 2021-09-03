В Детском парке Симферополя установили беседку с воздушными балеринами

Красивый арт-объект установили над скамейкой в Детском парке крымской столицы. Фото: МБУ Парки столицы/Вконтакте

В Детском парке Симферополя появилась красивая арт-композиция в виде воздушных балерин и белая уютная скамейка. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, светлая беседка-ротонда расположена в зооуголке парка.

- Теперь это место притяжения любителей красивых фотографий. Ведь благодаря новым элементам беседка стала не только уголком для приятного отдыха, но и прекрасной фотозоной, – говорится в сообщении.

Беседка находится в зооуголке Детского парка. Фото: МБУ Парки столицы/Вконтакте

Ранее сообщалось, что в этом году лето в Крыму закончилось достаточно резко. В воскресенье на регион обрушатся грозовые ливни.

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