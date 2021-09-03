Преступность среди подростков в Симферополе выросла в два раза

Количество преступлений, совершенных подростками, выросло в Симферополе в два раза Фото: Архив "КП"

Количество преступлений среди лиц в Симферополе, не достигших 18-летнего возраста, выросло в два раза. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, уровень преступности с начала года поднялся почти на 90%.

- За семь месяцев 2021 года на территории Симферополя количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, возросло на 89,5%. За указанный период выявлено 37 несовершеннолетних, совершивших преступления, из них 30 учащихся и семь студентов, – говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выявили 240 нарушений, совершенный несовершеннолетними, и внесла 47 представлений об устранении этих нарушений. Кроме того, ограничили доступ ук семи ресурсам, распространяющих идеологию «колумбайн» (массовое убийство в школе).

Ранее сообщалось, что у четверых школьников в Крыму были намерения устроить стрельбу в школе. С проблемными подростками работают психологи.

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