В пустынном поле под Армянском найден разложившийся труп

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу Фото: Архив "КП"

Утром 1 сентября по дороге домой крымчанин нашел разложившийся труп мужчины. Тело лежало в поле в селе Волошино, что под Армянском.

Как удалось выяснить КП-Крым, 57-летний мужчина возвращался домой на машине, но в дороге у него спустилось колесо. Несколько минут пришлось провести около пустынного поля, как вдруг в глаза бросилось странное пятно вдалеке.

Когда мужчина прошел вглубь поля к оросительному каналу, то увидел полностью разложившееся тело, а рядом - потрепанные черные мужские брюки и нижнее белье.

Шокированный водитель сразу же позвонил в полицию. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Кто и когда совершил это убийство

Как труп оказался в высокой траве - предстоит выяснить. Однако известно, что процесс скелетирования может занимать до 3 месяцев. По данным нашего источника, признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, в декабре 2020 года сотрудники полиции нашли разложившийся труп мужчины. Тело лежало в районе переулка Гренажный, что за за территорией «Молокозавода». Кому принадлежат останки - неизвестно.

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