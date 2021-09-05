Где в Крыму с 6 по 12 сентября на дорогах поставят видеокамеры

В населенных пунктах и за их пределами нужно строго соблюдать ПДД, Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стало известно, где на предстоящей неделе (с 6 по 12 сентября) автолюбителям нужно быть начеку и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы не нарваться на штраф.

Полный список размещения передвижных комплексов автоматизированной фиксации нарушений «Кордон-М» можно узнать, перейдя по этой ссылке.

Пресс-служба УГИБДД МВД по Республике Крым отмечает, что «треноги» устанавливают в «местах концентрации ДТП».

Но не всем автолюбителям по душе такой контроль, иногда свое недовольство особо эмоциональные водители вымещают на беззащитном устройстве.

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