Власти России выделят Крыму 72 новых спецавтомобиля

В Крыму появятся новые спецавтомобили на станциях скорой и в школах Фото: Архив "КП"

Власти РФ выделят Крыму 53 школьных автобуса и 19 автомобилей скорой помощи, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Машины поступят в республику в этом году.

Уточняется, что техника будет выделена по поручению президента страны. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, во все регионы России в скором времени направят по 6 тысяч таких автомобилей.

Ранее сообщалось, что Крым получил десять новых машин «скорой помощи». Машины уже прошли регистрацию и поставлены на учет.

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