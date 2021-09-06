В Крыму 13 сел останутся без газа 7 сентября

Завтра сотни крымчан останутся без газа Фото: Архив "КП"

Завтра, 7 сентября, газоснабжение Бахчисарайского района будет ограничено в связи с проведением работ на газораспределительных сетях, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети».

Без важного ресурса временно останутся сразу 13 населенных пунктов.

- Завтра в 07.00 будет произведено полное отключение ГРС Вилино от системы газоснабжения. Временно будет приостановлена подача газа всем потребителям в следующих населенных пунктах Бахчисарайского района: Вилино, Кочергино, Отрадное, Шевченково, Каштаны, Брянское, Дорожное, Дубровка, Плодовое, Табачное, Песчаное, Береговое, Угловое, – говорится в сообщении.

Пуск газа будет производиться поэтапно. Газовщики начнут подключать объекты уже 7 сентября с 14.00 до 19.00 и 8 сентября с 08.00 до 17.00.

Напомним, что в ночь на 2 сентября в Крыму не на шутку разгулялась природная стихия. По Симферополю ударил шквальный ветер, а на утро местные жители обнаружили поваленные в городе светофоры и деревья.

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