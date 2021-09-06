Жители Ялты получили 7 миллионов рублей, собранные на благотворительном аукционе

Нуждающимся жителям Ялты переводят средства, которые были собраны на благотворительном аукционе в День города Фото: "КП" Архив

В Ялте в День города состоялся благотворительный аукцион, участникам которого удалось собрать внушительную сумму – 12 миллионов рублей. Эти средства с конца августа поступают ялтинцам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. К настоящему моменту граждане получили 7 миллионов рублей.

- Решить вопрос за счет бюджетных средств было невозможно – в том случае, когда речь шла о частной собственности. Но и оставить людей в беде тоже нельзя. Именно поэтому пришла идея с аукционом, – цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

По ее словам, часть средств также выделена и семье Ивановых, чей дом пострадал от пожара в 2011 году. Долгих 10 лет семья писала в разные инстанции и просила о помощи. Другая семья в результате пожара утратила недвижимое имущество в феврале этого года. Глава семейства с тех пор пытается восстановить дом собственными силами.

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