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Политика6 сентября 2021 17:35

Украинские войска проведут очередные учения на границе с Крымом

Мероприятия пройдут с 9 по 30 сентября
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

Украинские войска будут стрелять на границе с Крымом

Фото: Архив "КП"

На этой неделе в Херсонской области будут перемещать военную технику и личный состав полигона «Ягорлык», сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации. Также пройдут учения с боевыми стрельбами недалеко от границ Крымского полуострова.

- Запланированные мероприятия пройдут с 9 по 30 сентября. Также состоятся военные учения с боевой стрельбой. Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и быть осторожными, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму проходят учения пилоты палубной авиации Северного флота. Летчики используют уникальный тренажер НИТКА.

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