Под Симферополем в селе Лозовое сгорела баня

Под Симферополем сгорела баня, пристроенная к жилому дому. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Под Симферополем в селе Лозовое пожар уничтожил баню, сообщили в пресс-службу ГУ МЧС по РК. Ситуацию усугубляло то, что сооружение было пристроено к двухэтажному дому – огнь мог охватить строение, где жили люди.

- Обнаружив очаг, огнеборцы проложили рукавные линии, локализовали, а затем полностью ликвидировали пожар. Огнем полностью уничтожена кровля строения, – говорится в сообщении.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пожар уничтожил склад в районе Камышового шоссе.

Пострадавших нет.

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