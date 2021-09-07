Где в Симферополе не будет воды 7 сентября

Краны в некоторых домах Симферополя сегодня будут сухими из-за аварий на водных сетях Фото: Архив "КП"

Некоторые улицы Симферополя 7 сентября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 возможны перебои водоснабжения на улицах Кечкеметская, Вишневая, Полюсная, Арабатская, Алтайская, Волочаевская, Панфиловцев, Каширина, Судакская, Ефремова, Добросмыслова, Сергея Лазо, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 17.00 воды не будет в селе Пионерское, массив Понтос.

Временные ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на водных сетях.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 7 сентября пропадет электричество. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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